Ha riaperto lunedì mattina l’edicola di via Lapi di Luca Alvisi (in visita anche il sindaco Isola e il vicesindaco Fabbri). Tutt’attorno ancora evidenti i segni del passaggio dell’acqua, che aveva completamente sommerso il chiosco in corten, distruggendo doppi vetri, serrande, controsoffitto, impianti, mensole, espositori, merce e ovviamente le abitazioni circostanti. Ora la voglia di tornare alla normalità e di tornare ad offrire un punto di riferimento ad un quartiere distrutto