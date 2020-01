Le misure emergenziali antismog sono state revocate. Gli obblighi quindi da rispettare per non alimentare l’inquinamento dell’aria non saranno più in vigore da domani, martedì 21 gennaio. La decisione arriva dopo la pubblicazione dell’ultimo bollettino di Liberiamolaria che evidenzia un miglioramento della situazione.

Le misure emergenziali, che si aggiungono a quelle ordinarie per il periodo da ottobre 2019 a marzo 2020, già indicate nell’Ordinanza 24/2018, prevedono: