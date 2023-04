Tra i 106 pazienti che si sono sottoposti allo screening per la prevenzione dell’Ictus Cerebrale, su 18 sono stati individuati fattori rischio tali da suggerire ulteriori esami approfonditi. Questo il risultato della prima delle tre giornate di controlli gratuiti organizzate dall’associazione A.L.I.Ce Ravenna ODV in collaborazione con il Distretto Sanitario dell’Ausl Romagna e la U.O. di Neurologia. Gli screening proseguono e fanno tappa alle Case della Salute di Marina di Ravenna e di Cervia, con due appuntamenti calendarizzati rispettivamente il 15 e il 29 aprile. I pazienti potranno effettuare uno screening gratuito che consiste in alcuni esami clinici finalizzati alla misurazione del “rischio” individuale di ictus. L’intervento, rivolto a tutti i cittadini adulti a prescindere dall’età, prevede: un test rapido di misurazione di glicemia e colesterolo; la misurazione della pressione arteriosa e il rilievo di eventuali aritmie cardiache; infine la valutazione medica, qualora dai test effettuati si rilevasse un elevato rischio per la malattia cerebrovascolare, suggerendo, eventualmente, ulteriori approfondimenti diagnostici. I risultati delle indagini con la valutazione del rischio saranno consegnati agli interessati. Per partecipare è necessario prenotare al numero 331 1304368, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.

Il primo appuntamento si è tenuto a marzo alla Casa della Salute di San Pietro in Vincoli, coinvolgendo 106 persone. Sul 10% di queste è stata rilevata una pressione arteriosa superiore alla norma; altrettanto per quanto riguarda il colesterolo; il 5% degli utenti ha la glicemia alta. Infine, per le 18 persone alle quali sono stati riscontrati fattori di rischio rilevanti, i neurologi presenti hanno consigliato l’esecuzione di un ecodoppler carotideo. Per il dottor Pietro Querzani, direttore U.O.C. Neurologia Ravenna “questi risultati dimostrano l’importanza della prevenzione primaria, cioè di quegli interventi che possiamo mettere in atto prima che un evento critico si manifesti: controllo glicemia, colesterolo, pressione arteriosa e nei casi più complessi anche esecuzione di accertamenti diagnostici volti a prevenire le malattie cerebrovascolari”.

Il 15 aprile il nuovo appuntamento con la prevenzione sarà a Marina di Ravenna alla Casa della Comunità (ex casa della salute) Piazza Marinai d’Italia n. 18, dalle 9.30 alle 12.30. L’ultimo, il 29 aprile a Cervia presso la Casa della Salute “San Giorgio” via Ospedale 17. E’ inoltre possibile sostenere la lotta all’ictus cerebrale nel territorio di Ravenna e le attività dell’associazione, tra le quali gli screening gratuiti, scegliendo di destinare il 5 x 1000 ad A.L.I.Ce Ravenna ODV (C.F. 92065250398)”.