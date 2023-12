“Ravenna in Comune ha aderito al “Coordinamento per una Libera Informazione” che ha organizzato per domani, 20 dicembre, un incontro con Alberto Tagliati, presidente UISP Ravenna-Lugo, e Cesare Sama, esperto di storia dello sport. Durante l’incontro verrà affrontato l’argomento che dà il titolo alla serata: “Ritorno allo sport popolare. Lo sport del popolo oggi ridotto a prodotto plastificato delle multinazionali”. L’incontro si svolgerà dalle ore 21 presso la Sala Ragazzini in Largo Firenze, a Ravenna, dietro la chiesa di San Francesco.

L’UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) è un’associazione nazionale di promozione sportiva e sociale che ha l’obiettivo di estendere il diritto allo sport per tutti i cittadini. Sin dal 1948, anno della sua fondazione, l’Uisp ha affermato il valore sociale dello sport, i diritti, l’ambiente, la salute, la solidarietà. Lo sport per tutti è un bene sociale che interessa la salute, la qualità della vita, l’integrazione, l’educazione e le relazioni tra le persone, in tutte le età della vita.

Ravenna in Comune invita a partecipare all’incontro di domani sera e ricorda che l’ultimo incontro per ora in programma si svolgerà il 31 gennaio ed avrà a tema la violenta morsa repressiva contro Wikileaks e Julian Assange.”