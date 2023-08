E’ con grande soddisfazione che Ravenna FC e Fosso Ghiaia annunciano di avere raggiunto un accordo per la condivisione degli spazi del centro sportivo G. Vaienti.

Il centro sportivo comunale di Fosso Ghiaia era stato oggetto di un recente bando di concessione vinto dai giallorossi per le prossime 6 stagioni, un’assegnazione che aveva suscitato preoccupazioni nella società bianconera e nel comitato cittadino, i quali temevano di non potere continuare a svolgere le rispettive attività. A pochi giorni di distanza dall’assegnazione le società hanno il piacere di potere comunicare di avere condiviso un percorso che permetterà al Ravenna di gestire direttamente il centro sportivo rendendolo fulcro dell’attività di RFC Academy, il proprio settore giovanile, ed al Fosso Ghiaia, di continuare ad avere una casa dove potere portare avanti l’attività della squadra impegnata nel campionato di Prima Categoria.

Particolarmente soddisfatto il presidente di Ravenna FC Alessandro Brunelli: “La soddisfazione più grande è quella di essere riusciti a trovare un polo dove fare convergere le attività del nostro settore giovanile, che era il nostro obbiettivo. Al tempo stesso, visti i timori emersi dal territorio, abbiamo confermato la nostra volontà di non volere prevaricare nessuno anzi di potere fare convivere le due realtà e siamo fiduciosi che questa prospettiva di condivisione possa essere vantaggiosa per ambo le parti.”

Dello stesso avviso il presidente del Fosso Ghiaia Lorenzo Casanova: “Siamo soddisfatti dell’accordo trovato con il Ravenna, non solo per quanto riguarda il Fosso Ghiaia come società sportiva ma anche per tutto il paese. C’era il timore di dovere ricominciare tutto da un’altra parte con il serio rischio della sopravvivenza della nostra società, con questo accordo potremo invece dare continuità a quanto fatto in tutti questi anni e ci permetterà di mantenere in vita il centro sportivo che abbiamo creato”

Importante sottolineare anche la mediazione del Comitato Cittadino come testimoniato dal presidente Mauro Chiappini: “Siamo contenti di avere fatto da collante in questa situazione e di avere trovato una soluzione positiva che ha generato la piena soddisfazione di tutte le parti in causa.”