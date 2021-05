Su impulso dei comuni Soci dell’Azienda, da lunedì 10 maggio prenderà il via nelle Farmacie Comunali di Ravenna Farmacie la campagna di sensibilizzazione “Il ciclo non è un lusso”.

L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di mettere in campo tutta una serie di azioni concrete per ridurre il costo economico di quello che è il ciclo mestruale di una donna, abbattendo l’aliquota IVA. In Italia, infatti, i prodotti igienico sanitari femminili essenziali sono sottoposti all’Iva del 22%, cioè l’aliquota massima prevista dal sistema fiscale, utilizzata anche per i beni di lusso.

Questi prodotti sono in realtà beni di prima necessità e come tali sarebbe più opportuno ricadessero all’interno dell’aliquota iva al 4%, destinata alle vendite di generi di prima necessità. Per questo l’Azienda applicherà sugli assorbenti venduti nelle Farmacie comunali uno sconto significativo, di fatto riducendo l’impatto dell’Iva fino al livello proposto dai Comuni promotori dell’iniziativa, pari al 4%.

“Altri Comuni italiani hanno lanciato questa iniziativa per sensibilizzare il Governo su un tema che incide in maniera significativa sulle tasche delle donne italiane – sottolinea Bruna Baldassarri, presidente di Ravenna Farmacie -. Con questa campagna cerchiamo di sollecitare l’intera Provincia di Ravenna, confidando che un analogo provvedimento sia preso anche a livelli istituzionali più alti”.