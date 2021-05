Vaccini, l’assessore Donini: “Da domani al via le prenotazioni per gli over 60, entro maggio vaccini anche per gli over 55”

L’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, ha tenuto oggi una conferenza stampa a proposito dell’andamento della campagna vaccinale in Emilia-Romagna. L’incontro è stata l’occasione per annunciare che a partire da domani i cittadini nati dal 1957 al 1961 compresi potranno prenotare il vaccino anti-Covid in anticipo rispetto alle tempistiche originariamente previste dalla Regione. Semaforo verde inoltre a partire da venerdì per i fragili non gravemente patologici, che verranno contattati direttamente dalle Ausl senza bisogno di prenotarsi. Donini ha affermato inoltre che entro maggio si apriranno le prenotazioni anche per la fascia 55-59 anni e per le vaccinazioni nei luoghi di lavoro, a proposito delle quali la Regione sta valutando protocolli e modalità. E alla luce del positivo andamento della campagna vaccinale in Regione (il 15,3% degli abitanti ha ricevuto entrambe le dosi) è arrivato il via libera a ripartire con le vaccinazioni al personale scolastico e universitario. Nella seconda parte della conferenza, l’assessore Donini ha fatto inoltre il punto sulla situazione dei contagi in Regione, affermando che nonostante l’indice Rt sia in crescita la situazione si mantiene ancora sotto il livello di guardia.