Si conclude in maniera inaspettata il campionato 2019 per i Ravenna Chiefs che vengono sconfitti in casa per 42 a 27 dai 29ers Alto Livenza.

Una gara combattuta sul filo del risultato sempre in divenire con gli ospiti che aprono le marcature e poi vengono rimontati dai Capi Indiani. Altre segnature dei 29ers ed ancora i Chiefs all’inseguimento è così fino in fondo quando, nell’ultimo quarto di gioco, una disattenzione della difesa giallorossa permette ai friulani di segnare la loro ultima meta.

Conti alla mano sono i punti segnati dagli ospiti nel secondo quarto e l’ultima meta nel 4° quarto, quando ormai non c’era più tempo per recuperare a costare la gara ai ravennati.

Il tabellino dei quarti di gioco ed i punti segnati.

1° quarto: Chiefs 7 – 29ers 7

2° quarto: Chiefs 6 – 29ers 13

3° quarto: Chiefs 7 – 29ers 7

4° quarto: Chiefs 7 – 29ers 15

Avrà vinto la miglior squadra in campo ma niente da dire ai ragazzi di coach Agnoletti che ce l’hanno messa tutta fino in fondo per rimanere sempre in gara.

Di fronte ai propri tifosi perdere fa sempre male ma c’è la certezza di uscire a testa alta da un torneo che il cui esito non è così scontato come molti credevano.

Questi comunque i risultati ufficiali:

SEMIFINALI DI CONFERENCE (Quarti di finale)

North Conference

Chiefs Ravenna – 29ers Alto Livenza 27-42

Redskins Verona – Rams Milano 42-26

South Conference

Briganti Napoli – Pirates Savona 16-0

Mad Bulls Barletta – Trappers Cecina 48-24

Nelle FINALI DI CONFERENCE (Semifinali)

per la North Conference si affronteranno: 29ers Alto Livenza – Redskins Verona

e per South Conference: Mad Bulls Barletta – Briganti Napoli

La nota positiva è la certezza che la società del Presidente Fiumana ha lavorato più che bene, guadagnandosi un ottimo seguito di pubblico, costruendo un team organizzato dentro e fuori dal campo, uno staff di allenatori di primo livello, un gruppo di giocatori coeso, motivato, capace di imprese nemmeno immaginali lo scorso anno, confermando che l’avventura non finisce qui ma è appena iniziata.