È dedicato alla penisola iberica il quinto concerto della rassegna musicale “In Tempo”, previsto per mercoledì 13 luglio alle 21 al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Per l’occasione il Duo España, composto da Matteo Falloni (pianoforte) e Luca Lucini (chitarra), si esibirà nello spettacolo dal titolo “W la Spagna” e proporrà al pubblico musiche di Granados, Falloni e Albeniz.

Il biglietto per il concerto ha un costo di 7 euro ed è acquistabile la sera stessa dello spettacolo a partire dalle 20, salvo esaurimento posti. È consigliata la prenotazione scrivendo a info@micfaenza.org oppure telefonando allo 0546.697311 il lunedì e il sabato dalle 9 alle 14 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Il prossimo appuntamento della Rassegna vedrà domenica 17 luglio alle 21 la Sarti Big Band in piazza Don Milani a Reda, dove si esibirà nello spettacolo We play music from around the world, per la direzione di Tiziano Negrello.

La rassegna musicale ‘In Tempo’ è giunta quest’anno all’undicesima edizione e rappresenta un’opportunità per avvicinare il pubblico alla nuova stagione del Teatro Masini Musica. Diretta da Donato D’Antonio, è organizzata dalla scuola di musica Sarti di Faenza, in collaborazione con il Comune, Faventia Sales, Emilia Romagna Festival, Lions Club Faenza Host, Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri, Independent Poetry, Unione della Romagna Faentina, Hera, Museo Internazionale delle Ceramiche e Museo Carlo Zauli.