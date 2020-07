Sono in corso nei territori di Ravenna e nelle province limitrofe le ricerche ai rapinatori che intorno alle 13 hanno assaltato a Classe la filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, in via Classense, a pochi passi dal museo Classis. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che ha risposto alla chiamata di emergenza. La rapina è avvenuta in prossimità dell’orario di chiusura degli uffici, fortunatamente quando nei locali non erano presenti clienti.