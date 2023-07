“Pronti per godervi ancora le schiacciate e le stoppate di Simone Aromando? L’ala lombarda, soprannominata ‘Air’ per la sua esplosività fisica, sarà uno dei pilastri dei Blacks anche in serie B Nazionale, assicurando quell’atletismo e quella potenza fisica che gli hanno permesso di disputare un’ultima stagione da protagonista.

Sono i numeri a parlare chiaro per il 26enne: in campionato ha segnato 16.6 punti di media con 8.3 rimbalzi e nei play off ne ha messi a segno 12.4 conquistando di media 8.9 carambole. Statistiche che gli hanno permesso di essere spesso nei migliori quintetti della settimana e del mese del campionato di serie B per la Lega Nazionale Pallacanestro e per tanti addetti ai lavori”.

Per Aromando la prossima sarà la terza stagione consecutiva in maglia Raggisolaris, che aveva già indossato nel campionato 2017/18.

“Ho intrapreso tre anni fa un percorso importante con questa società e lo voglio portare avanti – afferma l’ala – e sono davvero motivato ripensando a come è terminata la scorsa stagione. Di sicuro è stata ricca di soddisfazioni ma non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e dunque la mia missione per quest’anno è di raggiungere quel grande sogno che tutti abbiamo.

Sono convinto che tutti insieme possiamo conquistarlo, grazie anche al tifo del nostro incredibile pubblico. Ho ancora brividi se ripenso al PalaCattani nelle due gare di finale con Rieti e spero proprio che quell’atmosfera ci sia anche nel prossimo campionato, perché abbiamo bisogno di una simile carica.

Mai mi era capitato in carriera di restare per tre stagioni consecutive in una squadra ed è la dimostrazione di quando tenga ai Raggisolaris e a Faenza, città con cui ho instaurato un grandissimo legame dopo i fatti legati all’alluvione che ci hanno colpiti”.