L’assessora Federica Del Conte è stata assolta dall’accusa diffamazione aggravata in relazione a una vicenda che aveva riguardato la ex gestione del bar del tribunale. Il giudice di pace ha deciso che “Il fatto non sussiste”, come aveva chiesto la difesa, mentre il procuratore aveva chiesto la condanna a 700 euro di multa. La notizia della sentenza di ieri è stata riportata dal Resto del Carlino.

La vicenda risale a gennaio, quando la titolare del bar del tribunale di Ravenna, Valeria De Caro, ha deciso di querelare l’assessore comunale Federica Del Conte per diffamazione aggravata. Tutto è nato dalle dichiarazioni dell’assessore durante il consiglio comunale del 23 novembre scorso, quando, su richiesta del consigliere comunale Giacomo Ercolani (Lega), la Del Conte relazionò in merito alle difficoltà dell’attività commerciale di pagare l’affitto per i locali di proprietà comunali a causa del ridotto afflusso di clientela dovuto alla pandemia.

Nella sua risposta in consiglio comunale Del Conte accennò ad una posizione debitoria dell’attività risalente a prima della pandemia. Era questa la dichiarazione al centro della querela. Dichiarazione poi riportata dalla stampa e divenuta di dominio pubblico.