“La Segreteria Regionale Emilia Romagna – riferisce il Segretario generale Armando De Angelis – legge con profonda preoccupazione e sgomento la formula, asseritamente utilizzata dal Pubblico Ministero della Procura per i Minorenni di Bologna al fine di richiedere l’archiviazione del procedimento a carico dei tre minorenni, che ha definito le immagini da questi postate sui social, nell’atto di fare pipì sull’auto dei carabinieri, uno “scherzo”, una “bravata” e non la commissione di un reato quale il vilipendio alle Forze Armate previsto dall’art. 290 del codice penale”.

“Il problema” prosegue De Angelis “è riconducibile al fatto che da troppo tempo assistiamo ad un progressivo aumento di fatti che offendono platealmente, le forze di polizia, il personale che le rappresenta, ed infine, lo Stato stesso, che pur riconducibili a specifiche fattispecie criminose, vengono considerati appunto, fatti meramente “scherzosi”.

Non si comprende come l’azione di urinare sopra una vettura dei carabinieri, riprendere la scena e divulgarla in modo chiaramente denigratorio, possa essere sminuita tanto da considerarla una mera “bravata”, quando gli autori sono giovani che volutamente e consapevolmente offendono pubblicamente uomini e donne, divise e funzioni, che rappresentano al contrario, i più alti valori di civiltà e di tutela. Non esiste, ad avviso del Segretario, la cosiddetta bravata quando l’intento è chiaro ed inequivocabile. Esiste la violazione della norma che, quando accertata, va sempre punita. Viviamo quotidianamente la mancanza di valori/senso civico da parte di taluni giovani sempre più confusi e privi di punti di riferimento. Questa mancanza di “educazione“ va sicuramente attribuita alle famiglie ma anche allo Stato che spesso non interviene a tutela di chi viene offeso per svolgere un lavoro di pubblica utilità.

Il Segretario G. Morgese aggiunge: “Così si legittima il pensiero che la prepotenza paghi; i prepotenti in alcuni generi musicali sono ammirati dagli altri, riescono ad ottenere quello che vogliono ed hanno meno probabilità degli altri di essere vittimizzati. L’espressione comportamentale è finalizzata al farsi notare, a sottomettere, a manifestare la propria forza. Ignari di forme di coercizione legale, dei danni che provocano, incuranti di qualsiasi tipo di reazione. Una archiviazione che renderà i giovani ad essere più inclini ad intraprendere comportamenti da bullo. Fare i prepotenti è coerente con l’immagine potente o di duro; si tratta di uno stereotipo diffuso specialmente tra i maschi, ma sempre più anche nelle femmine. Sembra una cosa divertente, specialmente quando si fa parte di un gruppo che molesta. Le forze di polizia vengono percepite come se avessero provocato il trattamento negativo; comunemente, i bulli considerano il proprio comportamento prevaricatore come una “vendetta”. Si auspica un intervento deciso del legislatore, magari con una norma ad hoc inserita nella legge sul bullismo”.

Il segretario Salvatore Pacia: “Il problema oltre probabilmente ad una sorta di mancanza di considerazione dell’Istituzione “Forze di Polizia” da parte di una parte della magistratura, penso possa essere anche di natura lessicale ( se proprio vogliamo trovare una giustificazione plausibile a tale valutazione). Lo scherzo o la bravata per essere considerato tale deve estrinsecarsi in un evento divertente messo in atto tra persone che non hanno intenzione di ferirsi e che ammette reciprocità; elementi, questi, evidentemente inesistenti ne rinvenibili in questi fatti”.

L’Avv della Segreteria prov. di Modena, Michelina di Caterino : “Se il fatto non ha rilevanza penale, ha sicuramente un disvalore morale perché fare pipì sulle auto delle forze dell’ ordine o aggredire verbalmente un soggetto in divisa, e’ segno dei tempi che viviamo in cui i giovani mancano si valori, di sistema valoriale di rispetto. Oltre il gesto in sè, e’ il significato del gesto che il più delle volte viene implicitamente avallato da certa parte della magistratura e sicuramente dai genitori anche loro responsabili”.

Dr.ssa Francesca siboni Psicologa in convenzione con NSC: “Dal punto di vista psicologico i giovani descritti sembrano angosciati, quindi l’angoscia porta ad esplosioni di violenza in un’età in cui ovviamente l’identità non è definita, confusi privi di punti di riferimento. nell’articolo non ci sono né età né se i servizi sociali siano stati coinvolti, oppure altre istituzioni, come la scuola”.

L’Avvocato della Segreteria regionale Mariagrazia Russo: “La richiesta di archiviazione, per come riferita dalla stampa, appare tanto illogica quanto contraddittoria, rispetto agli elementi già a disposizione. Il fatto stesso che la condotta incriminata s’inserisca in quadro ben più ampio, di comportamenti, ripetuti e pubblicizzati su i social, tutti volti al dileggio delle forze dell’ordine, esclude, a priori, qualunque possibilità di valutare la sussistenza di una semplice bravata. È la considerazione complessiva di tutte le condotte a restituire il senso delle stesse: l’offesa e la svalutazione, di tutto ciò che le forze di polizia rappresentano. Anche e soprattutto dello Stato”.