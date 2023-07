Il Vice Capogruppo di Fratelli d’Italia, Renato Esposito ha presentato un question time al Sindaco di Ravenna riguardo lo stato del parco Elsa Morante di Borgo Montone.

Ecco il testo completo:

E’ davvero singolare, anzi direi estremamente grave, lo stato di abbandono in cui versa il parco ELSA MORANTE nella omonima piazza in Borgo Montone, che ricorda con tanto di targa a lei dedicata la grande scrittrice.

Francamente condivido lo sdegno del Cittadino che mi ha segnalato lo stato di grande degrado in cui versa il parco con panche in muratura con le mattonelle di copertura divelte con spigoli e pezzi di laterizio pronti a ferire, se non peggio, bambini e adulti che lì malauguratamente si avventurino. Tutto lascia presagire un totale disinteresse dell’amministrazione comunale che invece avrebbe il dovere di manutenere parchi e giardini pubblici, soprattutto a tutela della sicurezza e dell’integrità fisica di chi lo frequenta, in specie dei bambini.

Ma davvero riscontriamo in chi ci amministra una totale incapacità nel gestire anche cose estremamente semplici come la manutenzione di un parco pubblico.

A riprova del grave stato di degrado e pericolo si allegano numerose foto del posto.

Si chiede a Sindaco e Assessore competente di