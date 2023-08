Sabato 12 agosto farà tappa a Lido Adriano il tour della campagna regionale di comunicazione Quando guidi guida e basta con l’obiettivo di contrastare la distrazione al volante e promuovere una guida attenta e sicura.

Protagonisti della serata, a ingresso libero, con inizio alle 20.45, in piazza Vivaldi, saranno cantanti, comici e personaggi dello spettacolo; si alterneranno sul palco Iva Zanicchi, Sergio Muniz, Sofia Bruscoli, Valerio Scanu, Duilio Pizzocchi, Moka Club, Hermes.

Durante la serata l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini e l’assessore al Turismo del Comune Giacomo Costantini consegneranno da parte della Regione un riconoscimento speciale dedicato ai volontari di tutta Italia che si sono prodigati in Romagna nel post alluvione; il premio verrà ritirato da Simone Baldini, l’atleta paralimpico che ha partecipato ai lavori di rimozione del fango insieme agli altri volontari.

È prevista la partecipazione di RAI e Mediaset oltre ad emittenti locali. Gli spettacoli saranno promossi da spot in onda su radio e tv locali e si potranno vedere in differita a settembre sulle emittenti regionali e LepidaTv.

L’iniziativa è realizzata dall’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale, struttura della Regione Emilia-Romagna che ha come compito quello di educare, formare e diffondere la cultura della sicurezza, insieme ad Anas, con la collaborazione di tutte le forze dell’ordine e del Comune di Ravenna in occasione dell’evento locale, ringraziando per la preziosa collaborazione la Pro loco di Lido Adriano.