Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo di un ammalato di Sclerosi multipla.

“Buon giorno.

Perdonatemi lo sfogo.. Magari non pubblicherete mai questa lettera. Sono o un ammalato di Sclerosi Multipla. Dove è finita l’associazione per i malati di sclerosi multipla???

A Ravenna è inesistente! Per lavoro giro l ‘Italia, e appena posso vado a trovare i miei colleghi malati… E mi rendo conto che la realtà di Aism in queste città è completamente diversa!

A dire il vero… Fino a qualche anno fa anche qui a Ravenna l’ associazione era viva!!!

Ero un socio! Ho conosciuto persone meravigliose. Dov’è la dolce Barbara?

Dov’è Gabriella che con la sua allegria tu faceva venire la voglia di vivere!!!

Per non parlare di quello che ho imparato con gli eventi che organizzavano. E la socialità…. Non mi sentivo solo.

Già siamo abbandonati dagli enti preposti… A cominciare dal centro clinico…

Ma anche dall’associazione che mi dovrebbe rappresentare…

Mi sento amareggiato.

Grazie.

È scusate ancora”