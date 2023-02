Dalla mezzanotte di oggi, domenica 26 febbraio, alla mezzanotte di domani, lunedì 27, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 23, gialla per criticità idraulica, vento, stato del mare e costiera, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna.

Si ricorda che è in vigore fino alla mezzanotte di oggi l’allerta numero 22, arancione per vento e stato del mare, gialla per criticità idraulica, idrogeologica e costiera.

Nella giornata di lunedì 27 febbraio persisteranno forti correnti nord-orientali su tutta la regione con venti di burrasca sul litorale che per via del moto ondoso potranno generare fenomeni erosivi.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).