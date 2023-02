“Le sottoscritte Associazioni rivolgono un appello al Sindaco di Ravenna e all’Ufficio Diritti degli animali perché venga totalmente rivisto l’approccio alla gestione dei pavoni di Punta Marina.

Nella stessa determina per manifestazione di interesse per cattura e trasferimento dei pavoni l’amministrazione comunale quantifica il loro numero in circa 40 esemplari, non propriamente un’invasione.

Chiediamo a Sindaco e Giunta di adottare in primis metodi ecologici quali maggiore pulizia delle strade nel lido (già necessaria a prescindere dai pavoni), rimborso in caso di comprovati danni causati dagli animali, studio di eventuali dissuasori visivi per allontanare gli animali da case e strade.

Con rammarico ricordiamo che in determina non erano presenti vincoli ad impedire vendita o utilizzo a scopi alimentari, e che solo grazie a ricerche svolte dall’associazione C.L.A.M.A. si è scoperto che l’affidatario scelto dal Comune era esecutato dopo vendita all’asta.

Le associazioni firmatarie desiderano che i pavoni rimangano nella pineta, dove vivono liberi, e non in voliere di 1,60 m come la determina consentirebbe. Di certo essere catturati, chiusi in voliere e rivenduti senza alcun vincolo non rappresenterebbe in alcun modo una tutela del benessere animale.

Si invita l’ amministrazione comunale ad intraprendere una corretta procedura gestionale in merito, interpellando e consentendo la partecipazione delle associazioni con finalità di tutela del benessere animale.

Confidiamo in un segno di civiltà e di rispetto per gli animali, già sofferenti per inquinamento e cementificazione che affliggono la nostra città.”

Animal Liberation

Arca di Noé Piacenza

C.L.A.M.A. Ravenna odv

Cruelty Free

Lega Nazionale per la Difesa del Cane

Lega per l’Abolizione della Caccia

M.A.C. Movimento Anti Caccia

Veg and Joy Piacenza