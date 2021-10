Protesta contro il Green Pass, traffico in till al porto: interviene la Polizia

A partire dalle 10 di questa mattina, un corteo di lavoratori contrari all’obbligo del Green Pass ha bloccato il transito alle auto e ai camion in entrata e uscita al porto di Ravenna, creando notevoli disagi lungo la via Classicana e in generale alla viabilità cittadina. La Polizia è quindi intervenuta verso le ore 15 per sbloccare il traffico, consentendo in primo luogo l’uscita dei mezzi pesanti rimasti bloccati all’interno dall’area portuale. Le operazioni si sono svolte senza particolari intoppi, e solo una esiguo numero di manifestanti, ha provato ad opporre resistenza. La circolazione è stata quindi gradualmente ripristinata senza ulteriori disordini.