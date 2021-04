In corso di esecuzione i lavori del 2° e 3° stralcio della piscina comunale di Casola Valsenio. I due interventi sono tra di loro integrati e permetteranno di portare la capacità natatoria dell’impianto da 100 a 240 utenti, attraverso interventi di ristrutturazione e adeguamento normativi che renderanno la struttura sicura, qualificata e gestibile.

Dopo il recente completamento del primo lotto, il 2° lotto dei lavori al parco fluviale verrà affidato a breve. Prevista la sistemazione del guado situato poco a monte del ponte di via Soglia, con la demolizione della pavimentazione esistente e la successiva realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo armato “tirato grezzo” in superficie. Altro intervento previsto, la pulizia e successiva ricostruzione di un tratto di sponda fluviale nei pressi dell’area di sedime dove sorgeva la vecchia porcilaia. Nella stessa zona si interverrà con la pulizia della vegetazione infestante di un’area verde di proprietà comunale. Infine, verrà realizzato un attraversamento del Rio Pagnane per agevolare l’accesso all’area pic-nic (Grill Platz Bartholomä) situata nei pressi della località “Sdazzina”.

La fine dei lavori è programmata per metà giugno 2021.