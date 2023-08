Torna a Marina di Ravenna l’attesa edizione annuale della “Festa del Mare”, in programma dal 11 al 19 agosto, in piazza Dora Markus. Tante le novità di questa edizione che come sempre coniugherà enogastronomia, divertimento e cultura. La festa, organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione e il sostegno di una pluralità di operatori del paese, avrà inizio ogni giorno a partire dalle ore 19, quando i variegati stand gastronomici apriranno le danze con una vasta selezione di delizie culinarie, perfette per soddisfare anche i palati più esigenti.

L’offerta enogastronomica

La novità della manifestazione quest’anno è indubbiamente l’inserimento all’interno della kermesse della “Sagra della Cozza”, giunta alla sua undicesima edizione e che fino allo scorso anno si teneva a luglio. La Pro Loco di Marina di Ravenna ha deciso di far diventare il prodotto principe della località protagonista della Festa del Mare. Oltre allo stand a base di pesce, come sempre, in piazza sarà presente anche quello curato dagli amici del Gruppo Sportivo di Brisighella che si occuperanno del menù di collina. È possibile quindi scegliere tra pietanze di mare, con piatti di pesce, cozze o seppie, e uno di terra, quindi tortelli, grigliate e carne. Ogni portata sarà accompagnata da una selezione di bevande, tra cui vini fermi o frizzanti, birre e bibite fresche.

Ci saranno poi due serate culinarie speciali: il 16 agosto sarà proposto un menu speciale con il “Brodetto dell’Adriatico”, un altro piatto tipico di Marina di Ravenna. Mentre il 17 agosto, il protagonista sarà la “Paella di Pesce dell’Adriatico”, in un mix di tradizioni ispaniche e romagnole. Le serate sono in collaborazione con l’associazione “Tra il cielo e il mare”, con porzioni limitate (massimo 200 posti) su prenotazione da effettuare alle casse della Festa del Mare nelle sere precedenti.

La musica e i fuochi di artificio

Per quanto riguarda la parte degli spettacoli, il palco di Marinara si animerà ogni sera dalle 21. Questo è il programma delle serate

Venerdì 11 agosto: The Soul Machine

Sabato 12 agosto: Balli Country

Lunedì 14 agosto: Mash Machine Band

Martedì 15 agosto: Denise Battaglia

Giovedì 17 agosto: Woodstock beach Festival – Vince Pastano and the Noisebreakers

Venerdì 18 agosto: Moka Club

Sabato 19 agosto: VJ LOOU

Inoltre, per festeggiare degnamente il giorno di Ferragosto, il 15 agosto, ci saranno i tradizionali fuochi d’artificio che illumineranno il mare, regalando uno spettacolo emozionante a tutti i presenti. Spettacolo che sarà doppio quest’anno: alle 23.15 a Porto Corsini e alle 23.45 a Marina di Ravenna.

Le iniziative collegate

Come sempre, per tutta la durata della festa del mare ci sarà il ricco mercatino di viale delle Nazioni nel quale passeggiare tra un concerto e l’altro oppure dopo aver cenato alla Festa del Mare.

Alla galleria Faro Arte (Largo Magnavacchi, al centro civico) espone il giovanissimo pittore (classe ’99) Antonio Bertoni con la mostra “Figure e colore”. La mostra è aperta venerdì, sabato e domenica, dalle 21 alle 23. L’artista utilizza il colore nero per comporre opere, dedicate esclusivamente alla figura umana, rispettose e consapevoli della grande tradizione dell’arte. Mercoledì 16 agosto dalle 21 ci sarà una serata dedicata ad Aldo Spallicci, nell’ambito dell’iniziativa un “Poeta da ricordare” organizzato dalla Capit.

L’11 agosto sarà presentata la squadra del Marina Calcio Amatori che lo scorso anno ha vinto il campionato di Terza Categoria: appuntamento alle 21 in piazza Dora Markus. Sabato 12 agosto a partire dalle 19, infine, è in programma il bunker tour.