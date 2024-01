“Intorno alle 3,30 di questa mattina si è sviluppato un principio d’incendio nel bagno disabili del Pronto Soccorso dell’ospedale di Lugo. Le fiamme, non originate da un guasto tecnico o corto circuito, ma da probabile origine dolosa, sono state subito domate dalla prontezza degli operatori, intervenuti con l’estintore e dai Vigili del Fuoco, accorsi a pochi minuti dalla chiamata, unitamente alle Forze dell’Ordine.

Al momento dell’incendio erano presenti nell’area del Ps 15 persone. Tutte le persone presenti, eccetto una già dimessa al domicilio, sono state trattenute in osservazione anche per verificare eventuali effetti da esalazioni da fumo. Al momento, per permettere la pulizia e un adeguato ricambio d’aria dei locali, il Ps è stato temporaneamente trasferito all’interno dei locali dell’ex Utic.

Entro la mattinata è previsto il pieno ritorno alla normalità.”

Ausl Romagna