Domenica 26 febbraio, dalle 8 alle 20, si vota per l’elezione del segretario nazionale del Partito Democratico. Sono 85 le sedi diffuse sul territorio provinciale in cui ci si potrà recare per il voto delle primarie.

Possono votare tutti i cittadini e le cittadine italiani; per farlo devono essere in possesso di un documento che ne attesti l’identità e la residenza, devono dichiarare di essere elettori del Partito Democratico e versare almeno 2 euro. Si vota nella sede corrispondente al seggio elettorale.