Il Comune di Cervia, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), approverà entro il mese di gennaio il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) comprensivo anche di una sezione specifica sugli obblighi per la trasparenza.

Per favorire il più ampio coinvolgimento e una maggiore partecipazione si invitano i cittadini, le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte, osservazioni e suggerimenti in relazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025 (di seguito pubblicato).

Il Comune di Cervia, in sede di stesura definitiva del Piano triennale terrà conto degli eventuali contributi pervenuti ed i risultati generati da tale partecipazione saranno riportati in apposita sezione del piano e le eventuali misure di prevenzione inserite nell’allegato A) al Piano.

Il Piano in sede di stesura definitiva verrà comunque integrato/aggiornato con eventuali proposte di nuovi obiettivi da parte dei Dirigenti dell’Ente.

Contributi e osservazioni potranno essere inviati utilizzando l’apposito Modulo, entro le ore 12:00 del 30 gennaio 2023.