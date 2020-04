L’ICS (International Chamber of Shipping – Organizzazione Mondiale dello Shipping), in occasione della Festa del Lavoro, sta promuovendo un’iniziativa volta a far sì che il maggior numero di navi attraccate nei porti di tutto il mondo suonino le sirene di bordo alle ore 12.00 locali del 1° maggio, con lo scopo di ricordare il contributo dato dai marittimi nella vita economica e sociale del pianeta.

La Capitaneria di Porto di Ravenna si sta adoperando per promuovere l’adesione a tale iniziativa, tramite i locali operatori del cluster portuale, da parte delle navi che saranno ormeggiate in porto il 1° maggio, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’intero comparto marittimo, manifestando vicinanza agli equipaggi delle navi mercantili in questo periodo costretti, a volte, a lunghe permanenze a bordo.

Quale ulteriore segno di vicinanza delle Capitaneria di Porto al mondo dello shipping e a tutti i lavoratori del mare, anche le motovedette della Guardia Costiera in servizio nella giornata del 1° maggio, faranno suonare le loro sirene alle ore 12:00 locali, all’unisono con quelle delle unità mercantili.