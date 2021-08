Esposto dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna contro Claudio Fabbri, il legale che nei giorni scorsi si è presentato all’hub vaccinale dell’Esp per accompagnare sue due assistite e con una serie di domande ai medici vaccinatori per evitare che le due donne, che svolgono la professione sanitaria, fossero vaccinate. Il tutto raccontato nei minimi particolari, con commenti e interpretazione, in una serie di e-mail inviate agli organi di stampa.

Un confronto con i medici vaccinatori durato almeno un’ora.

A darne notizia sono Il Resto del Carlino e il Corriere Romagna.

Nel proprio esposto l’Ordine degli avvocati ha voluto segnalare “nella condotta dell’iscritto possibili violazioni delle norme anche deontologiche che ogni avvocato deve osservare”. L’Ordine ha quindi trasmesso gli atti al Consiglio di disciplina.

In un’altra e-mail inviata alla stampa, al momento estranea all’esposto, dal tono simile alle prime, l’avvocato Fabbri ha scritto al sindaco di Alfonsine lamentando una discriminazione per un’altra sua assistita che non ha potuto partecipare ad un evento organizzato dall’Avis perché priva di green pass. In questa seconda mail, il legale criticava anche l’Anpi, silente di fronte all’introduzione del green pass, ritenuto discriminatorio.