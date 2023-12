Si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione dell’organo commissariale Provinciale di Ravenna del partito della Democrazia Cristiana.

L’incontro si è svolto alla presenza del Commissario Regionale On. Simona Vietina e del Commissario Provinciale Mauro Bertolino.

“Sono onorata ed entusiasta di poter mettere a disposizione la mia esperienza di parlamentare e di amministratrice per la Democrazia Cristiana – dichiara Vietina – un partito che sento da sempre molto vicino ai miei ideali, che vanta una solida tradizione, con l’obiettivo di coinvolgere nella vita politica coloro che non si riconoscono nelle attuali formazioni, che spesso preferiscono i toni urlati e demagogici al buon senso e alla moderazione”.

Della stessa linea Mauro Bertolino, nuovo Commissario provinciale di Ravenna “Siamo una formazione ispirata al dialogo, all’ascolto delle concrete richieste dei cittadini che chiedono una ‘buona politica’, mossi dall’entusiasmo che l’Italia ha respirato nei suoi anni migliori, quelli in cui era al centro della scena politica ed economica internazionale, in una società pervasa da un benessere diffuso”.

Prosegue il Commissario provinciale “La notizia del radicamento territoriale della Democrazia Cristiana si è diffusa velocemente e a noi si sono già avvicinati tanti amici interessati a collaborare. Nei prossimi mesi saremo impegnati nel consolidamento della rete provinciale, che sarà funzionale all’organizzazione di iniziative e momenti di confronto, all’insegna del dialogo con coloro che sentiranno affinità al nostro progetto, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”.