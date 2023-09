Fratelli d’Italia presenta un’interrogazione per chiedere la revoca delle deleghe all’assessore Barzaglia

Il clima del prossimo consiglio comunale si preannuncia teso. Al di là infatti delle polemiche iniziate attorno a responsabilità e ruoli nell’alluvione e nel post-alluvione, Fratelli d’Italia chiederà al sindaco Massimo Isola di revocare le deleghe all’assessora Milena Barzaglia, oggi dedicata in particolare su bilancio, lavori pubblici, viabilità, uno degli assessorati più importanti, ancor di più in questi mesi, con la programmazione della ricostruzione dopo gli allagamenti.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi presenterà infatti un’interrogazione legata alla nomina dell’assessore alla presidenza della Montana Valle del Senio Società Cooperativa di Casola Valsenio, azienda attiva da 40 anni, specializzata in servizi di facchinaggio, realizzazione e manutenzione parchi e giardini pubblici e privati, gestione del verde pubblico, gestione vivai, sistemazione idraulico forestale, ristrutturazioni edilizie, opere di urbanizzazione, realizzazione condotte acqua e gas, gestione servizi cimiteriali, sistemazione reti.