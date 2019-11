Premio Guidarello 2019, tutti i vincitori

Sarà assegnato al giornalista e scrittore Ferruccio de Bortoli, presidente della casa editrice Longanesi e già direttore del Corriere della Sera e del Sole24Ore, il Guidarello ad honorem della XLVIII edizione del premio per il giornalismo d’autore organizzato da Confindustria Romagna.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà al Teatro Alighieri di Ravenna sabato 23 novembre alle 17.30, sarà condotta da Bruno Vespa, che presiede la giuria nazionale, e presentata da Margherita Ghinassi.

Per il giornalismo nazionale, la sezione società premia la cronista Agnese Pini, che da agosto guida La Nazione, prima donna in 160 anni di storia del quotidiano. Nella sezione cultura il riconoscimento è attribuito ad Antonio Polito, vicedirettore del Corriere della Sera, mentre per la sezione radio/televisione il premio va Franco Di Mare, vicedirettore del TG1, che è stato corrispondente di guerra nelle aree più calde del mondo.

Per il giornalismo Romagna questi i riconoscimenti della giuria presieduta da Roberto Balzani:

– sezione società: Roberto Gagnor (oggetto e sceneggiatura) e Giampaolo Soldati (disegni) per l’episodio Pico di Bisanzio e il mosaico barbaro in “Topolino” n. 3301

– sezione cultura: Fiorenzo Landi per il saggio Paolo Fabbri storico sul numero XXV di “Ravenna studi e ricerche” che tratteggia la figura e l’opera del geografo recentemente scomparso

– sezione audiovisivi: Francesca Fialdini e Angela Rafanelli per il programma “In viaggio con lei: Rimini” trasmesso su RAI3

Infine il premio Guidarello Turismo è attribuito dalla giuria guidata dal presidente di Federturismo, Gianfranco Battisti, al comico Paolo Cevoli la web serie ‘Romagnoli dop’, progetto realizzato con la Regione Emilia-Romagna e Visit Romagna per valorizzare non solo il territorio, ma tutta la sua gente e il suo spirito di accoglienza e ospitalità unici, che hanno fatto il successo del turismo in Romagna.

Come ogni anno, salirà sul palco anche la classe vincitrice del XIII Guidarello Giovani, la cui premiazione si terrà martedì 19 novembre alle ore 10 al Palazzo dei Congressi di Ravenna.