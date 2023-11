Ritorna il premio Fair Play del Panathlon Club Faenza, il riconoscimento che ogni anno il sodalizio manfredo riserva a persone o organizzazioni per l’attività svolta ispirata al rispetto delle regole scritte e non scritte dello sport. Sabato 25 novembre (alle ore 17) nella sala “Bigari” del Comune di Faenza, in piazza del Popolo 31, saranno consegnati i riconoscimenti per l’edizione 2023.

Alla presenza delle autorità civili e panathletiche saranno consegnati i premi “alla carriera” a Francesco Fabbri, presidente del Tiro a Segno Nazionale e dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport di Faenza “per il costante rispetto delle regole dello sport”; “al gesto” alla prima squadra Faenza Rugby “per il grande senso civico e l’altruismo dimostrati durante la fase dell’alluvione” e alla “promozione” al giornalista Maurizio Marchesi “per lo stile equilibrato e oggettivo sempre adottato nel raccontare lo sport”.

Saranno premiati con riconoscimenti intitolati a panathleti faentini (Giovanni Massari, Daniele Piolanti, Sergio Poggiali, Mario Rosetti, Federico Zanotti) alcuni giovani atleti che si sono particolarmente distinti nell’attività agonistica. Nell’ordine, si tratta di Sandy Mamini (tennis), Davide Babini (pallamano), Mattia Mazzini (lotta), Sara Valvassori (ginnastica ritmica), Aurora Bassetti (ginnastica artistica).

Sarà assegnato il trofeo La BCC a Carlotta Ragazzini, campionessa di para tennis tavolo, che ha ottenuto risultati importanti a livello nazionale e internazionale.

Francesco Fabbri, premio Fair Play alla Carriera 2023 Panathlon Club Faenza

Francesco Fabbri è nato a Faenza il 31 luglio 1950. In gioventù, spinto dalla curiosità e dall’entusiasmo, si cimenta nella pratica di alcuni sport, dal calcio nella Robur del Conte Zucchini a una fugace apparizione nella boxe faentina per poi, da approdare, per alcuni anni nel mondo della lotta del maestro Randi, ma sempre con modesti risultati non all’altezza della passione sportiva.

Si avvicina al tiro a segno agonistico durante il servizio militare, partecipando nel 1970 al campionato italiano militare nella specialità a 300 metri terminando ai piedi del podio e conquistando un encomio solenne come più giovane partecipante. I principali risultati sportivi sono i titoli tricolori conquistati nel tiro ad avancarica e nel tiro “ex ordinanza” negli anni 2008-2012-2014-2015-2016.

È stato uno dei fondatori e collaboratore di “Detra Tele Ravenna” una delle prime emittenti locali romagnole e, dietro la spinta dell’amico Renato Cavina inizia a scrivere di sport collaborando con diverse testate locali e nazionali finendo poi per scrivere un paio di libri e diverse pubblicazioni sul tiro a segno e sulla sua storia,

Dal 2008 al 2012 è responsabile della rivista nazionale “Avancarica Magazine”.

Attualmente collabora con una rivista nazionale del settore del tiro a segno e tiro a volo per la quale è inviato alle gare internazionali di avancarica.

E’ stato impegnato nel sociale come consigliere e tecnico di tiro a segno nella ASD Faenza (associazione sportiva disabili) e in quella veste ha accompagnato i tiratori disabili in diverse gare di campionato mondiale e di coppa del mondo e alla Paralimpiade di Atene 2004.

Nel 2004 è eletto nel consiglio direttivo del tiro a segno di Faenza dove ricopre l’incarico di vicepresidente fino al 2016 quando assume l’incarico di presidente tutt’ora in carica.

Attualmente è presidente della sezione UNVS di Faenza e della compagnia d’avancarica L’Archibugio ed è segretario nazionale e tesoriere della CNDA (Consociazione Nazionale degli Archibugieri).

Ha ricevuto alcuni importanti riconoscimenti dal Comune di Faenza, diploma al merito sportivo nel 2008 e 2013, premio all’atleta nel 2009.

Nel 2017 riceve il premio del CONI “Una vita per lo sport” e nel 2019 il premio “Leon d’oro” del circolo “I Fiori” di Faenza.

Maurizio Marchesi, premio Fair Play Panathlon Club Faenza per la promozione

Da sempre appassionato di giornalismo, Maurizio Marchesi inizia la sua attività durante gli studi superiori a Tele 1 nel 1985 ad appena 16 anni come operatore televisivo. Quindi passa a occuparsi di telecronache di calcio e successivamente di trasmissioni sportive. Dal calcio anche al Palio con quasi 30anni di commento al Niballo. Nell’esperienza lavorativa non mancano trasmissioni di approfondimento giornalistico come “Zoom” e “Restart”, ma anche il “Salotto Al Caminetto” e recentemente “Spiaggiati” e “Parole in Gioco”. La cronaca lo ha portato negli ultimi anni, a seguire, fra gli altri il caso “Ilenia Fabbri” e l’alluvione in Romagna con dirette su Ravennawebtv e Faenzawebtv, con oltre 60mila visualizzazioni per ogni diretta. Cura personalmente i video redazionali che realizza sia per le interviste, che per le riprese video e il montaggio. Dal 2018 collabora con RAVENNAWEBTV e FAENZAWEBTV e dal 2023 anche con Teleromagna. E’ presidente della sezione arbitri di calcio di Faenza.

Premio La BCC alla giovane campionessa Carlotta Ragazzini

Nuova stella del tennis tavolo paralimpico, Carlotta Ragazzini, volto angelico dalla grinta insospettabile, ha la naturale timidezza e riservatezza dei suoi 22 anni. Durante il ricovero nell’unità spinale a Montecatone, come riabilitazione, ha provato il tennistavolo ed è nata così la sua passione grazie al direttore tecnico della nazionale paralimpica Alessandro Arcigli. Pongista classe 4, Carlotta trascorre tutto il tempo libero che ha ad allenarsi e migliorarsi. Passione che l’ha portata ad allenarsi al centro federale di Lignano Sabbiadoro e a far parte della nazionale paralimpica. Il suo sogno nel cassetto? Ovviamente i Giochi Paralimpici.

Il suo palmares si è arricchito via via dal 2019 quando ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Europei giovanili in Finlandia. Nel 2022 si è ripetuta in Finlandia a Pajulahti con il primo posto individuale e il secondo di squadra. Ai campionati Europei di Sheffield in Gran Bretagna è stata terza nell’individuale e nel doppio misto XD4.