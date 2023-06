Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, ha espresso vivissima soddisfazione, unitamente a sentimenti di orgoglio ed emozione, per il riconoscimento all’unanimità del Premio Luigi Einaudi ad Antonio Patuelli, Presidente del Gruppo Cassa Ravenna e dell’Associazione Bancaria Italiana:

“Il prestigioso premio rende ancora una volta merito anche alla sua coerenza e alla profonda conoscenza dei problemi economici.

L’attribuzione oggi del Premio Einaudi rappresenta per tutta la nostra comunità la conferma non solo delle grandi doti culturali ed umane del Cavaliere del Lavoro Patuelli, ma anche del particolare apprezzamento di cui gode a livello nazionale”.