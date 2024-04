Il Palace Hotel, cinque stelle della famiglia Batani a Milano Marittima è pronto per la quindicesima edizione del Premio internazionale “Antonio Batani” al #giornalismo . La giuria, presieduta dal professore Ruben Razzante, docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano, ha scelto i nomi dei premiati dell’edizione 2024.

L’evento, nato da un’idea di Antonio Batani, fondatore e patron della Batani Select Hotels, è di scena a Milano Marittima sabato 13 aprile e sarà condotto da Massimo Giletti, con la speciale partecipazione di Simona Ventura. Si tratta di un Premio nato con la precisa volontà di valorizzare il miglior giornalismo italiano ed internazionale, per questo, sin dalla prima edizione, gode del patrocinio dell’Ordine nazionale dei Giornalisti. Ogni anno vengono scelti cinque professionisti dell’informazione, che, con la loro professione, illuminano il panorama giornalistico nazionale ed internazionale. Tra i premiati delle precedenti edizioni compaiono nomi di primissimo livello, come Enzo Biagi, Francesco Giorgino, Enrico Mentana, Benedetta e Cristina Parodi, Ilaria D’Amico, Vittorio Feltri, Maurizio Belpietro, Michele Cucuzza, Tiziana Ferrario, Myrta Merlino, Giancarlo Mazzuca, Andrea Cangini, Emilio Carelli e molti altri.

“Dopo questi anni di sosta dovuti prima alla pandemia, poi all’alluvione, il Premio intitolato a mio padre riparte – sottolinea Paola Batani, a nome della famiglia Batani che lo ha istituito –. Abbiamo inteso riconoscere i meriti professionali di chi opera al meglio nel mondo della comunicazione e dell’informazione. Milano Marittima rappresenta una delle più qualificate mete turistiche nazionali ed internazionali, punto di riferimento per il tempo libero, la vacanza e il turismo. E’ per noi un piacere poter ogni anno lavorare con l’Ordine dei Giornalisti, con la città e con chi ci sostiene per valorizzare i nomi più qualificati del giornalismo italiano e straniero”. Un premio, quello al giornalismo di Milano Marittima, capace di ribadire i valori del mestiere, come afferma Ruben Razzante, Presidente della Giuria: “Negli ultimi anni la trasformazione digitale ha prodotto vistosi cambiamenti nel lavoro giornalistico che rendono ancora più prezioso il valore dell’informazione di qualità, prodotta professionalmente da giornalisti scrupolosi e attenti ai valori della deontologia. Il Premio Antonio Batani al giornalismo ha la finalità di valorizzare i migliori esempi di giornalismo, che nella narrazione quotidiana della realtà mettono al centro le persone e i territori”.

Sono partner del Premio: APT Turismo Emilia-Romagna, Visit Romagna, BPER Banca, Bartorelli Gioiellerie, Confcommercio Ravenna, Cartaria Forlivese Orogel. Sono media partner: Mondadori Media, Chi, Mimesi, Carefin24, Teleromagna.

Batani Select Hotels – Premio Internazionale “Antonio Batani” al Giornalismo