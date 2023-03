Oltre 7000 persone coinvolte, più di 600 persone arrivate appositamente a Ravenna, una ventina di volontari a servizio, ma soprattutto una grande celebrazione di Dante in una stracolma basilica di San Francesco, dove adulti, adolescenti e bambini hanno condiviso i propri versi ispirati al Sommo Poeta e sono stati incoronati con quell’alloro che lui tanto desiderò, ma non ebbe.

Questo il riassunto delle due giornate di premiazioni dell’Alloro di Dante, edizione 2023, concorso di Rinascimento poetico, organizzato insieme al Centro Dantesco dei Frati Minori e a Giunti Scuola.

“Dante ha fatto la magia, il suo spirito è ancora vivo nel cuore delle nuove generazioni. La poesia sta già salvando il mondo e abbiamo dimostrato che ciascuno può contribuire con il proprio verso” ha dichiarato il poeta ravennate Paolo Gambi, fondatore di Rinascimento poetico, presente insieme al direttore del Centro Dantesco Padre Ivo Laurentini.

A guidare la cerimonia si sono alternati il poeta cuneese Luca Isoardo e il poeta lombardo Riccardo Magni, insieme alla poetessa pugliese Antonella Corna, vicepresidente del movimento, e alla poetessa padovana Sara Fusaro.

Durante il sabato pomeriggio la basilica si è riempita dei finalisti dell’Alloro, il premio destinato agli adulti. Sono stati premiati con un alloro speciale il poeta israeliano Eliran Dayan e il poeta californiano Mark Lipman.

Vincitrice della sezione silloge è stata la poetessa milanese Angelica Tosoni, mentre per la sezione singola Elisabetta Liberatore. Nella sezione poesia singola secondo classificato è stato Stefano Baldinu, terzo Giancarlo Fiume. Per la sezione silloge secondo è risultato Paolo Cattolico, terzo Federico Cinti.

La Giuria del Premio riservata alla categoria adulti è stata presieduta dal prof. Alberto Casadei, ordinario di letteratura all’Università di Pisa, e composta dai poeti Paolo Gambi, Antonella Corna e Michele Lionetti.

Il momento più emozionante è stato domenica pomeriggio, durante la prima edizione dell’Allorino di Dante, pensato per le scuole elementari, e dell’Alloro Junior, destinato alle superiori. Bambini e ragazzi di tutta Italia hanno riempito la basilica ben oltre la sua capacità. Intere classi, che hanno lavorato sul concorso durante l’anno, hanno condiviso davanti a tutti le proprie poesie.

La giuria dell’Allorino, presieduta dalla poetessa romana Elisabetta Pamela Petrolati, ha decretato prima classificata della sezione poesia singola Alice Laruccia della classe dell’I. Primo 5^ A del Circolo Didattico – Scuola Primaria “Nicola Fornelli” – Bitonto; seconda classificata Margherita Iacoacci in rappresentanza della 4^ A dell’I. Scuola Primaria Paritaria Suore Oblate di Gesù e Maria – Albano Laziale; terza classificata Lara Gnes in rappresentanza della classe 5^ dell’ I.C. Volpiano.

Invece prima classificata della sezione poesia collettiva la 3^ A dell’I.C. 7 La Spezia – Scuola Primaria “Dante Alighieri”, seconda classificata la classe 4^ C dell’I.C. Di Montecchio Emilia – Scuola Primaria “E. De Amicis”, terza classificata la classe 5^ I.C. Valnegra – Scuola primaria Plesso di Olmo al Brembo.

La giuria dell’Alloro Junior, presieduta dalla poetessa milanese Ivana Leone, ha decretato primo classificato della sezione poesia singola Alberto Surico, secondo Michel Dellio, terza la ravennate Lucia Bazzi. Il primo classificato della sezione silloge breve è stato Nicola Emiliano Maria Crisafi, secondo Emilio Pellizzari, terzo Gabriel Tagliabue.