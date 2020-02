Premiati gli imprenditori balneari che ospitano i laboratori di “Mosaico in tour”

“Mosaico in tour”, per il tredicesimo anno, ha premiato gli stabilimenti balneari e le strutture impegnate nella promozione turistica e culturale del territorio attraverso l’iniziativa estiva che vede più di cento laboratori di mosaico svolgersi durante l’estate lungo la costa romagnola in spiaggia, in hotel e nei campeggi e che in 13 anni ha coinvolto più di 5.500 bambini.

Il premio consiste in un manufatto in mosaico realizzato a mano e la premiazione si è svolta alla Fiera dei balneari al Pala de Andrè, apertura ufficiale della stagione balneare, tradizionale appuntamento organizzato dalla Cooperativa Bagnini Ravenna, alla presenza dell’amministrazione comunale e dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna. Diverse strutture di Punta Marina, Marina di Ravenna, Cervia e Milano Marittima si sono aggiudicate il premio.