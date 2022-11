Ponte di Savarna. La Pigna: “Inutile minacciare penali. Il progetto era sbagliato fin dall’inizio”

“Se il 26 dicembre il ponte di Savarna non sarà aperto, inizieranno le penali”. Le ultime dichiarazioni dell’assessore Federica Del Conte riguardanti l’opera sul Lamone sembra stiano alimentando il fuoco delle polemiche sul cantiere infinito più che spegnerlo. In questi giorni infatti molti residenti di Convetello, Torri, Grattacoppa e Savarna si sono recati a curiosare sul ponte, trovando, dall’altro lato delle recinzioni, lavoratori molto disponibili a dialogare. In sostanza non c’è molta convinzione nei tempi fissati dalla giunta. D’altronde la ditta aveva chiesto di fissare la riapertura dell’infrastruttura a marzo 2023, anche perché, a quanto pare, le modifiche al progetto stanno portando non pochi grattacapi all’esecuzione dei lavori. E se dovessero realmente iniziare le penali, i rapporti fra azienda e amministrazione comunale potrebbero andare ad inasprirsi.