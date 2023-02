Campionati Nazionali Sbandieratori: bocciata Faenza

Faenza perde la Tenzone Aurea, i campionati nazionali degli sbandieratori. La Federazione ha infatti assegnato la competizione, prevista per l’8, il 9 e il 10 settembre, a Montagnana, comune in provincia di Padova. Fin qui tutto normale, senonché, nella sua comunicazione ufficiale, la Federazione Italiana Sbandieratori ha voluto sottolineare come la città Manfreda non avesse i requisiti di ammissibilità. Una puntualizzazione che ha fatto storcere il naso a molti, insolita. Nelle comunicazioni pubbliche, per di più se effettuate anche sui social network, solitamente viene celebrato il vincitore, sorvolando sugli altri aspetti tecnici che riguardano le gare di assegnazione. La federazione è sembrata a molti voler invece puntare il dito pubblicamente, sottolineandole, sulle mancanze della candidatura di Faenza.