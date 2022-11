E’ senza dubbio la miglior Pietro Pezzi vista fino ad ora, quella che sabato scorso al PalaCosta si è sbarazzata in 3 set dello Spezzano. Grazie ai tre punti raccolti ai danni dei modenesi – era la 6° gara di andata – i ravennati, al secondo successo consecutivo dopo il blitz di sette giorni prima ad Asola, fanno punti per la terza volta di seguito e si allontanano dalla zona calda.

Cerquetti in diagonale a Taglioli, Cardia e Tapparo a schiacciare, Raggi e Giugni al centro, Marchini libero è la formazione che scelgono i tecnici Velastri e De Leonibus per iniziare l’incontro e fin da subito i padroni di casa lasciano intendere la loro intenzione di non fare sconti.

Primo e terzo parziale quasi a senso unico per Cerquetti e compagni, con gli ospiti che solo nel set centrale riescono ad impensierire la Pietro Pezzi che comunque prevale ai vantaggi.

Il prossimo turno vedrà la Pietro Pezzi in trasferta sul campo della nobile decaduta Montichiari, sabato 19 novembre, mentre tornerà a giocare a Ravenna sabato 26 contro Sassuolo, inizio gara ore 17 al Pala Costa.

Pietro Pezzi Ravenna-Spezzano 3-0 (25-14, 27-25, 25-20)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 3, Taglioli 23, Cardia 9, Tapparo 9, Raggi 6, Giugni 6, Rizzi, Marchini L1. Ciccorossi L2, Minniti, Anconelli, Boscherini, Foschini e Brunelli n.e. Allenatori Velastri e De Leonibus.

Serie B (girone C)– gli altri risultati

Asola-Padova 3-1, Forlì-Sommacampagna 0-3, Legnago-San Marino 3-0, Rubicone-Montichiari 3-1, San Martino in Rio-Sassuolo 1-3, Mantova-Viadana 3-0.

Classifica

Mantova 18; Forlì 14; Rubicone 13; Asola 12; Montichiari 11; Sassuolo, Sommacampagna e San Martino in Rio 10; Spezzano 9; Pietro Pezzi e Padova 6; Legnago e San Marino 3; Viadana 1.

Pietro Pezzi Ravenna – Ufficio stampa – 342 6503399