Col ricordo della coppa alzata al cielo a Firenze il 23 luglio scorso i Roosters Romagna, freschi Campioni d’Italia 2022, si sono ritrovati in vista dell’imminente inizio della stagione 2022-23, per una volta non sul campo di gioco, ma in un noto locale ravennate; il presidente Alberto Rigon, infatti, ha deciso di organizzare una cena di società, per celebrare degnamente i risultati già ottenuti, presentare alcune novità tecniche nell’organico e, soprattutto, focalizzarsi insieme a coach Eric “Chumba” Paci sull’inizio della nuova annata sportiva, fissando la data d’inizio della preparazione fisica e gli obiettivi da raggiungere.

La compagine romagnola è di fronte ad una scelta ambiziosa, e al tempo stesso molto impegnativa: partecipare al Campionato Italiano di Seconda Divisione. Si tratta di un salto di qualità estremamente importante per i Roosters, i quali hanno deciso, in qualità di vincitori del Ninebowl 2022, di iscriversi alla categoria superiore del Campionato Italiano di Football Americano, ed affrontare quindi una sfida molto diversa rispetto a quelle degli ultimi anni; il cambio di categoria, infatti, impone il passaggio dal football a 9 a quello ad 11, e di conseguenza comporta scelte nuove ed importanti alla squadra e allo staff, vista la necessità di avere un maggior numero di giocatori in campo nelle due fasi di gioco (difesa e attacco), con conseguente modifica e adattamento di tutti gli schemi finora messi a punto in allenamento. Inoltre, pur non essendo stata ancora decisa la composizione dei gironi in cui si divideranno le squadre partecipanti alla Regular Season, è molto probabile che i ragazzi di coach Paci saranno impegnati, per esigenze geografiche ed organizzative, in diverse trasferte contro le agguerrite compagini del Nord Italia (Veneto, Lombardia, Liguria), che vantano una tradizione importante nella storia del football americano in Italia.

Proprio per fronteggiare tutte le insidie che questa nuova, intrigante sfida comporta, la società ha deciso di operare alcune importanti scelte tecniche, soprattutto per quanto riguarda la composizione dello staff che guiderà la squadra insieme a coach Paci.

Durante la cena, è stato presentato il nuovo preparatore atletico ufficiale dei Roosters, Enrico Lenzi, che ricoprirà un ruolo centrale nel seguire la preparazione fisica del gruppo e il recupero dei giocatori infortunati; la tenuta degli atleti sarà di certo uno dei focus principali su cui lavorare, e uno dei fattori che maggiormente influiranno sul raggiungimento o meno dei risultati sportivi sul campo. Inoltre, è stato annunciato che, per questa stagione, il ruolo di Offensive Coordinator sarà ricoperto da Francesco Benelli, che porta in dote un ottimo bagaglio di esperienza, avendo fatto parte in anni recenti dello staff dei Vipers Modena, e sulle cui spalle ricadrà l’arduo compito di lavorare sugli schemi offensivi della squadra, un compito delicato e importante visto il salto di categoria ed il passaggio al football a 11; a dare ulteriore supporto al gruppo è arrivato anche Andrea Montalti, elemento “storico” nell’ambiente del football romagnolo, che ricoprirà il ruolo di Allenatore del reparto linee d’attacco.

Infine, c’è grande interesse, da parte della società, nel rinnovare la preziosa collaborazione con il coach americano Kris Haines, che lo scorso anno ha avuto un ruolo fondamentale alla crescita della squadra e al trionfo nel Ninebowl di Firenze; il suo ritorno nello staff dei Roosters non è infatti escluso, i contatti con l’ex giocatore NFL e la dirigenza proseguono, ma al momento non è stato siglato ancora nessun accordo ufficiale. Per quanto riguarda il roster a disposizione del coaching staff, il gruppo è rimasto sostanzialmente quello vittorioso del 2022, con l’aggiunta di alcune nuove leve, cariche e pronte a conquistarsi un posto in squadra, e il ritorno di qualche elemento che, complice la pandemia o impegni personali, si era preso un breve periodo “sabbatico”, ed è nuovamente pronto a gettarsi nella mischia per aiutare i compagni ed onorare la maglia; alcuni giocatori stanno ancora recuperando da infortuni accusati alla fine della scorsa stagione, ma c’è ottimismo per un pieno recupero di tutti durante la preparazione invernale, e per avere l’organico al completo in vista dell’esordio in regular season.