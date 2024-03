Ponte Bailey a Faenza: il “becco” ha ormai superato la metà dell’alveo fluviale

Proseguono da parte della Janson Bridging i lavori per il varo del ponte Bailey che collegherà via Renaccio al Borgo, permettendo ai mezzi provenienti dal centro di raggiungere nuovamente corso Europa, superando il Lamone. Il “becco” del ponte ha ormai oltrepassato gli attuali confini del corso d’acqua ed è quindi a metà del proprio tragitto che lo vedrà raggiungerà l’argine lungo via Renaccio. La conclusione di questa parte dei lavori è prevista per il 18 marzo, poi inizierà la realizzazione delle rampe dell’infrastruttura. Per salire sul ponte, i mezzi dovranno provenire da via Renaccio. Scendendo dal ponte, invece, i veicoli verranno indirizzati lungo via Ugo Piazza. Corso Europa sarà quindi raggiungibile percorrendo la rotatoria all’incrocio con via Cimatti e quindi via Torretta.

Concluso il cantiere per le rampe, si potrà procedere al collaudo del ponte. L’inaugurazione del ponte Bailey è prevista per l’inizio di aprile.

Nel frattempo, procedono i lavori stradali per la realizzazione della rotatoria tra via Renaccio e via Lapi, opera fondamentale per l’immissione sulla rampa d’accesso al nuovo ponte. La rotatoria che rimarrà permanente per il miglioramento della sicurezza stradale sull’intersezione.