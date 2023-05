Antonioli, Giorgi, Guberti, Ricci i portacolori dell’AtleticaRavenna saliti sul gradino più alto del podio durante lo scorso weekend. Gli atleti ravennati hanno ottenuto diversi record personali e pass per i prossimi Campionati Italiani di categoria.

Partiamo da Imola, dalla fase regionale dei Campionati di Società Allievi, dove Enrico Ricci ha debuttato nella stagione outdoor 2023 con due nette vittorie sugli 800 m e sui 2000 siepi; ottimi tempi per il mezzofondista giallo-rosso, che gli permetteranno di partecipare ai Campionati Italiani Allievi in entrambe le discipline (Caorle 23-25 giugno 2023). Nella gara dei 2000 siepi Enrico ha staccato tutti i concorrenti di ben 30 secondi e con 6’12”64 ha portato l’oro ad Atletica Ravenna. Negli 800, in una gara più combattuta, ha vinto la batteria più veloce e con 1’56”31 è salito sul gradino più alto del podio. Molto bene anche altri due atleti ravennati, Luca Turturro, quarto finale con 2’02”14 (record personale) e Simone Vanni, vincitore della prima batteria con il record personale di 2’12”23. Ottima prestazione anche per Maddalena Soglia, terza nel salto in lungo Allieve con 4,71 metri.

A Modena, in un meeting riservato alle categorie cadetti e ragazzi, si sono messe in luce le under 16 ravennati nella velocità, lanci e salti in estensione. Angelica Antoniolisi è imposta nei 300 metri piani con 43”3 e si è piazzata quarta negli 80 metri con il record personale di 10”1 (ad un soffio dal pass per i campionati italiani). Giorgia Guberti ha vinto la gara del lancio del giavellotto con 28,68 metri ed ha ottenuto un ottimo sesto posto nel salto triplo con 10,10 metri; entrambi record personali per la giovane atleta ravennate.

A Cesena, alla fase regionale dei Campionati di Società Master, anche Simona Giorgi ha ripreso l’attività outdoor nel migliore dei modi, vincendo la gara di lancio del martello donne con la misura di 35,32 metri. Nei salti è stata invece Federica Oliani a salire due volte sul podio, registrando due record personali: terza sia nel salto in lungo donne con 4,61 metri che nel salto triplo donne con 9,24 metri.

Atletica Ravenna, anche e soprattutto nei CDS di Imola, si è messa in evidenza come una delle società più rappresentate, portando in gara tantissimi giovani atleti.