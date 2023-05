In relazione alla richiesta di Rete Ferroviaria in merito a modifiche alla viabilità ordinaria per lavori di manutenzione della rete ferroviaria Faenza – Ravenna, è stato ritenuto necessario regolare la circolazione e la sosta dei veicoli.

Per tale motivo, dalle 23 del 6 maggio fino alle ore 18 del giorno 10 maggio 2023 è vietato il transito per tutti i veicoli e per i pedoni in via Del Lupo in corrispondenza del passaggio a livello situato al km 11+153 della linea ferroviaria Faenza – Ravenna; dalle ore 23 del giorno 6 maggio 2023 alle ore 6 del giorno 7 maggio 2023 divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni in via San Cristoforo di Mezzeno in corrispondenza del passaggio a livello situato al km 12+992 della linea ferroviaria Faenza – Ravenna.