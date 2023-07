Più attenzione per il Parco della Pace. Lo chiedono i residenti, lo chiede Lista per Ravenna che si è fatta promotrice del malcontento di chi abita nei pressi dell’area verde situata fra via Marzabotto e via Marconi. In aprile gli ultimi gravi episodi di vandalismo. Il 16 vennero rotti alcuni vasi attorno alla fontana di Claude Rahir. Il 30 fu imbrattato con vernice spray lo spazio antistante la stessa fontana. In risposta ai due episodi, il Comune ha promesso che installerà un impianto di videosorveglianza, ma i tempi dell’intervento non sono ancora certi. I fatti della scorsa primavera sono solamente gli ultimi di un lungo elenco.