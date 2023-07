Anche le gare in acque libere, nel caso quelle del Mare Adriatico di Romagna, portano ottimi risultati alle atlete e agli atleti del Centro Sub Nuoto Club 2000 che sabato scorso sono tornati a casa con una medaglia d’oro, tre d’argento e due di bronzo.

Riccione ha ospitato il Campionato regionale F.I.N. Emilia-Romagna di fondo, al quale la società di Faenza ha partecipato con 20 tesserati: 3 Cadetti, 5 Juniores, 3 Ragazzi e 9 Esordienti. “Quasi tutti erano alla loro prima esperienza competitiva in mare – commenta coach Marco Fregnani -, ma hanno saputo destreggiarsi egregiamente anche al di fuori del nostro ‘ambiente naturale’ che è la piscina con le corsie”.

Nel Mezzo Fondo Sprint, sulla distanza del miglio nautico internazionale equivalente a 1.852 metri, sono da registrare il successo di Benedetta Donati e il secondo posto di Angelica Donati nella categoria Juniores, mentre Anna Bolzon ha conquistato la piazza d’onore nella categoria Ragazzi; in campo maschile Alberto Fabbri si è messo al collo la medaglia di bronzo tra gli Esordienti “A”. Nella gara di Mezzo Fondo sulla distanza di 3 chilometri le luci si sono accese in campo femminile con il secondo posto di Andrea Maltoni e il terzo di Gaia Gionta nella categoria Cadetti, assieme al terzo di Giada Minelli nella categoria Juniores.

Da domenica scorsa per i ragazzi e le ragazze di coach Fregnani sono scattate le vacanze sportive, tranne che per Alex Gaddoni ed Andrea Maltoni. Nelle piscine del Foro Italico in Roma ha preso il via il Campionato Italiano di Categoria: Gaddoni (categoria Ragazzi) è chiamato fino a giovedì a misurarsi in campo nazionale nelle gare dei 200 farfalla, 200 misti e 400 misti; inoltre la recente compilazione delle classifiche nazionali ha portato a dare il pass, per i buoni risultati ottenuti, anche alla brava Andrea Maltoni (categoria Cadetti) che venerdì sfiderà l’agguerrita concorrenza nei 200 dorso.

Intanto Nadia Cerchierini (categoria M30) e Leopoldo Liverani (categoria M35) hanno raggiunto il Giappone, dove parteciperanno ai 16esimi Campionati Mondiali di nuoto Master Fukuoka 2023 che si tengono tra Kumamoto e Kagoshima, sull’isola di Kyushu da mercoledì 2 agosto: entrambi gareggeranno nei 50 metri rana.