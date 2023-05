Al tradizionale mercatino di primavera, organizzato dalla Pro Loco, che si tiene tutte le domeniche in via delle Nazioni nella giornata di domani – domenica 7 maggio – si aggiungeranno anche le bancarelle dedicate a piante e giardinaggio. Il “Marina Garden Festival”, che si terrà dalle 10 alle 20, arricchirà così il weekend della località balneare. Domani è anche l’ultimo giorno per visitare la mostra Masterpieces di Alfredo Pedullà alla galleria FaroArte di Largo Magnavacchi (nel complesso centro civico) che sarà aperta dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30.