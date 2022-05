Inaugurata a San Mamante Ca’ Vincenzona Rooms & Breakfast | VIDEO

Inaugurata ufficialmente Ca’ Vincenzona Rooms & Breakfast la nuova struttura ricettiva a San Mamante, nelle colline sopra Faenza, a gestione privata, nata negli immobili di Ca’ Vincenzona di proprietà dell’Asp della Romagna Faentina. La nuova struttura, in realtà, è già operativa dal maggio dello scorso anno, ma a causa del covid e delle alte richieste di pernottamenti, non si è mai verificata l’occasione per una cerimonia di inaugurazione. 10 i posti letto a disposizione suddivisi in 5 camere, alle quali si aggiunge un appartamento indipendente per i lunghi pernottamenti. Sarà una struttura aperta tutto l’anno, plastic free e con una cucina dalle forti connotazioni familiari.