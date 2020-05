“Per ridisegnare la ciclabilità dopo il coronavirus, occorre cambiare il codice della strada”: Comuni al lavoro su nuove ciclabili

La bicicletta dovrà essere al centro della nuova mobilità pubblica e privata nella fase di convivenza con il coronavirus. Lo affermano gli esperti, lo chiedono le associazioni, lo pensano molti Comuni. Con la riapertura infatti di tutte le attività economiche, si correrà il rischio di tornare a vedere le nostre strade intasate dalle auto. Per paura del contagio, infatti, molte persone che normalmente si spostavano coi mezzi pubblici potrebbero tornare a preferire l’automobile. Un comportamento da disincentivare per non tornare decenni indietro nella promozione della mobilità sostenibile e nella lotta all’inquinamento. Così anche in provincia di Ravenna si sta studiando un piano per ideare nuove piste ciclabili e per collegare quelle già esistenti. Un piano diretto non solo ai cittadini, ma anche ai turisti amanti delle due ruote

Intervista a Antonio Bandini, coordinatore provinciale Tavolo Mobilità