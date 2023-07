Per i maturati 2023 si chiude un ciclo scolastico caratterizzato da pandemia e alluvione

È finito un ciclo di studi travagliato per gli studenti che hanno sostenuto la maturità nel 2023. La pandemia prima e l’alluvione poi hanno trasformato la scuola in qualcosa ad intermittenza. Scuola intesa non solo come percorso di studi, ma anche come mondo a sé stante, con la sua socialità dove confrontarsi. Le cicatrici non sono ancora semplici da superare o da comunicare. Per i maturati 2023 ora però si apre una nuova fase della vita: chi andrà a lavorare, chi andrà all’università. Qualsiasi sia la scelta, inizia il cammino verso l’età adulta