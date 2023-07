Werther Bartoletti, il menestrello di via Diaz è stato assolto dall’accusa di violenza privata e minaccia aggravata per la reazione scomposta nei confronti del padre di un bimbo che si era avvicinato troppo alla sua chitarra. Ieri è stata pronunciata la sentenza, e l’avvocato Andrea Maestri ne da notizia in una nota sui social:

Ebbe un alterco con un passante durante una sua esibizione in via Diaz, volarono parole grosse e ci fu una manata sulla spalla, ma nulla di penalmente rilevante.

Il processo e le tante testimonianze raccolte hanno chiarito che il Menestrello avrà forse reagito sopra alle righe, in modo incivile ma non ha commesso reati.

E che nemmeno costituisca reato l’avere evocato nella sede della Municipale l’uso di un moschetto, che non è mai esistito, se non nel romanzo d’appendice di Dumas.

Per anni il Menestrello è stato letteralmente perseguitato dalle istituzioni, che gli hanno sospeso la licenza per esibirsi in strada, comminato il daspo urbano, applicato sanzioni amministrative, fatto denunce penali, applicato misure di prevenzione personale tuttora in essere.