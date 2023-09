“Per Azione si apre la fase congressuale che porterà al rinnovo degli organi a livello territoriale e si chiuderà con il Congresso Nazionale nei primi mesi del 2024, in vista delle scadenze elettorali amministrative ed Europee.

In preparazione di questi appuntamenti, Ravenna in Azione terrà domani, venerdì 29 settembre alle ore 20,30 presso la Sala Buzzi di via Berlinguer, l’assemblea provinciale degli iscritti, aperta anche a chi non ancora iscritto, vuole aderire; saranno disponibili i moduli per rinnovi e iscrizioni. Per partecipare alla fase congressuale, c’è tempo fino al 7 ottobre, ci si può iscrivere anche on line, attraverso il sito di Azione.

Ravenna in Azione ha raggiunto il livello necessario di iscrizioni, indicato nello statuto nazionale del Partito, per poter svolgere i propri congressi locali, anche grazie ad un bel gruppo “Under 30” attivo in tutta la Provincia.”

Ravenna in Azione