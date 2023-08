“Mercoledì 16 agosto, alle 20:15, alla Festa de l’Unità di Castiglione di Cervia ospiteremo il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il Presidente della Provincia di Ravenna e sindaco di Ravenna Michele de Pascale.

Sarà l’occasione per approfondire la discussione in atto col governo, che riguarda la Romagna e anche Cervia. Le parole del governo di questi giorni, rimbalzate sui media nazionali, stanno provocando forte apprensione nei territori alluvionati a maggio. Nelle varie assemblee che abbiamo affrontato nei territori nelle ultime settimane centinaia di famiglie cervesi ci hanno chiesto di far sentire la propria voce presso le istituzioni nazionali, per avere rimborsi al 100% (come son stati promessi fin da subito, ma di fatto sono arrivati solo i tremila euro messi in campo dalla Regione) ma soprattutto per completare il prima possibile gli interventi necessari per la messa in sicurezza del territori. Accanto a questo c’è la necessità per le imprese agricole e artigiane colpite, alcune anche molto strutturate del cervese, di avere repentinamente ristori e aiuti.

La Romagna e Cervia sono subito ripartite dal punto di vista turistico, e vivono in questo momento il pienone dei giorni ferragostani. Ma questo clima di forte attrattività, grazie alle imprese del nostro territorio, non deve far dimenticare quanto avvenuto a maggio, e in particolare sarà nostro compito tenere alti i riflettori fino a quando non verranno rimborsate fino all’ultima cifra promessa, e fino a quando il territorio non sarà messo in sicurezza per eventuali fenomeni climatici futuri”.